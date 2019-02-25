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Памела Андерсон попросила Путина спасти удерживаемых в Находке косаток

Актриса и член Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон попросила президента России Владимира Путина освободить косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» (бухта Средняя) под Находкой.​ Письмо Андерсон опубликовано на сайте фонда актрисы.

«Я пишу Вам об 11 косатках и 87 белухах, которые сейчас находятся в плену около Находки. <…> Я понимаю, что окончательное решение об освобождении косаток и белух еще не было принято <...> и я прошу Вас поручить освободить их», — говорится в письме.

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Андерсон также выразила надежду, что российское правительство совместно с международными специалистами разработает план по возвращению косаток и белух в дикую природу.

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Ранее в феврале Путин поручил правительству и Генпрокуратуре до 1 ноября 2019 года проверить исполнение законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих, а до 1 марта подготовить предложения по дальнейшим действиям с китообразными, которые находятся в бухте.

Косаток и белух выловили в прошлом году в Охотском море и поместили на передержку в бухту Средняя для последующей продажи в дельфинарии и океанариумы. Животных выловили с нарушением закона и содержали в непригодных условиях, из-за чего активисты и зоозащитники прозвали бухту «китовой тюрьмой». По факту незаконного отлова и жесткого обращения с животными было заведено два уголовных дела.

Теги: Владимир Путин, Памела Андерсон, Находка, киты, косатка
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