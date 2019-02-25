Памела Андерсон попросила Путина спасти удерживаемых в Находке косаток

Актриса и член Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон попросила президента России Владимира Путина освободить косаток и белух, которые находятся в «китовой тюрьме» (бухта Средняя) под Находкой.​ Письмо Андерсон опубликовано на сайте фонда актрисы.

«Я пишу Вам об 11 косатках и 87 белухах, которые сейчас находятся в плену около Находки. <…> Я понимаю, что окончательное решение об освобождении косаток и белух еще не было принято <...> и я прошу Вас поручить освободить их», — говорится в письме.

Андерсон также выразила надежду, что российское правительство совместно с международными специалистами разработает план по возвращению косаток и белух в дикую природу.