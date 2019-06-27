Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в море

Двух косаток и шесть белух, ранее содержавшихся в «китовой тюрьме» в бухте Средняя, выпустили в открытое море

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Первых косаток и белух, находившихся в «китовой тюрьме» в Приморском крае, выпустили в море у мыса Перовского. Об этом говорится в сообщении Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), опубликованном на сайте организации.

«Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского [в Хабаровском крае]. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия», — говорится в сообщении.

Перед тем как выпустить животных, специалисты организации взяли у них необходимые анализы и пришли к заключению, что показатели здоровья у белух и косаток хорошие. Ни те ни другие во время транспортировки не пострадали, подчеркивается в сообщении.

Перед тем как выпустить в открытое море, животных транспортировали из бухты Средняя в Приморском крае к мысу Перовского в Хабаровском крае. Расстояние между этими пунктами по трассе и воде составляет 1,8 тыс. км.