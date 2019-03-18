Водянова и Лагутенко заступились за косаток в Приморье

Актеры, режиссеры, музыканты и писатели из разных стран обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили отпустить в Охотское море косаток и белух, находящихся в приморской бухте Средняя. Текст послания опубликован на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

«Международные эксперты будут рады помочь российским коллегам при выпуске косаток и белух обратно в дикую природу», — говорится в письме.

Также его авторы попросили принять меры для создания животным благоприятных условий, пока те находятся в вольерах. «Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что жизни этих китов в опасности, и они нуждаются в немедленной помощи», — отмечается в послании.

Авторы письма подчеркнули, что поддерживают инициативу России по введению запрета на отлов косаток и белух. «Еще раз благодарим вас за все, что вы уже сделали, и просим принять меры для защиты этих великолепных российских китов», — заключили они.