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General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,75%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
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Водянова и Лагутенко заступились за косаток в Приморье

Актеры, режиссеры, музыканты и писатели из разных стран обратились с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором попросили отпустить в Охотское море косаток и белух, находящихся в приморской бухте Средняя. Текст послания опубликован на сайте Международного проекта по морским млекопитающим.

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Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

«Международные эксперты будут рады помочь российским коллегам при выпуске косаток и белух обратно в дикую природу», — говорится в письме.

Также его авторы попросили принять меры для создания животным благоприятных условий, пока те находятся в вольерах. «Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что жизни этих китов в опасности, и они нуждаются в немедленной помощи», — отмечается в послании.

Авторы письма подчеркнули, что поддерживают инициативу России по введению запрета на отлов косаток и белух. «Еще раз благодарим вас за все, что вы уже сделали, и просим принять меры для защиты этих великолепных российских китов», — заключили они.

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Под письмом подписались, в том числе, фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, модели Наталья Водянова и Даутцен Крез, певица Сати Казанова, актеры Эдвард Нортон, Марк Руффало, Холи Мари Комбс, Памела Андерсон, режиссеры Юлия Ауг, Ольга Зуева, Габриэла Каупертвейт, океанолог Жан Мишель Кусто и другие.

Как ранее сообщил Следственный комитет, 11 косаток и 90 белух были выловлены с июля по сентябрь прошлого года. По факту незаконного отлова китообразных и жестокого обращения с животными были возбуждены уголовные дела. Путин поручил заняться ситуацией Генпрокуратуре, Минсельхозу и Минприроды.

В конце февраля природоохранная прокуратура сообщила, что число находящихся в бухте животных уменьшилось: из бухты пропали одна косатка и три белухи. Как рассказали в ведомстве, белухи уплыли в отверстия в сетках вольеров, и нет доказательств, что с животными что-то случилось.

Теги: Приморье, косатка
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