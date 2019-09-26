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Росприроднадзор запретил вылов белух до конца 2020 года
Росприроднадзор отказал Росрыболовству в предоставлении квоты на вылов 40 белух в 2019 и 2020 годах в российских морях. Накануне ученые предупредили о рисках сокращения и так малочисленной популяции этих млекопитающих
Фото: Zuma \ TASS

Росприроднадзор отказался согласовывать квоты на вылов 40 белух в 2019 и 2020 годах по запросу Росрыболовства, рассказала РБК представитель ведомства Юлия Непоседова. По ее словам, решение об этом приняли 24 сентября, причиной стало отрицательное заключение экологической экспертизы. Заявки на вылов косаток в этом году в Росприроднадзор не подавались. РБК направил запрос в Росрыболовство.

Накануне 27 иностранных ученых — от биологов, изучающих морские биоресурсы, до специалистов по китообразным из Канады, Новой Зеландии, Германии, США, Италии, Греции, Великобритании и Гонконга — написали главе Росприроднадзора Светлане Радионовой письмо с просьбой не одобрять вылов белух и косаток в России. По мнению ученых, популяция белух в Охотском море уже истощена, а дальнейший их отлов может привести к постепенному сокращению и так небольших по численности стай в два-три раза. «Отлов даже одного-двух животных вредит всей стае китообразных, даже оставшимся на свободе животным, так как в стае используются совместные стратегии охоты. А отлов молодых самок может быть гибелен для большей части стаи», — отмечается в письме.

В 2018 году в Охотском море незаконно выловили 12 косаток и 90 белух, в том числе детенышей, вылов которых категорически запрещен, для продажи в дельфинарии и океанариумы. Животных поместили в Центр передержки морских млекопитающих, который находится в бухте Средняя в Находке (Приморский край). Животных содержали в непригодных условиях, за что активисты и зоозащитники прозвали бухту китовой тюрьмой. Позже суд запретил транспортировать или продавать их, были возбуждены дела о незаконном вылове и жестоком обращении.

После многочисленных протестов экологов президент Владимир Путин в феврале поручил правительству, Генпрокуратуре, Минприроды и Минсельхозу внести изменения в законодательство в части квот по отлову китообразных, а также выпустить на волю и провести реабилитацию незаконно отловленных животных.

В результате летом 2019 года часть белух и косаток по рекомендации российских и зарубежных ученых, включая знаменитую команду Кусто, была выпущена в Охотское море. В неволе в бухте Средняя, по данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), остается 75 белух.

Фотогалерея 
Как выглядит «китовая тюрьма» в бухте Средняя

Руководитель отдела исследований «Гринпис Россия» Оганес Таргулян приветствовал запрет Росприроднадзора на вылов белух в российских водах. По его оценкам, большая часть вылова морских млекопитающих по квотам в культурно-просветительских целях проводилась исключительно с целью обогащения заказчиков этой охоты. «Одну белуху продавали в иностранные аквариумы и парки по цене от 1 млн руб. до $100 тыс. за особь, а косатку — от $1 млн. Цена в декларации на таможне и реальная цена животных, заплаченная конечным покупателем, может отличаться в десятки раз», — отметил он.

Эколог напомнил, что во время прямой линии 20 июня президент пообещал полностью запретить вылов китообразных в научно-просветительских целях. «Гринпис» также выступает за полный запрет вылова белух и косаток в культурно-просветительских целях через изменение закона «О рыболовстве». Предлагаем сохранить только квоты на их вылов для нужд коренных народов Севера», — заключил он.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: белухи, запрет на вылов, Росприроднадзор, Росрыболовство
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