Росприроднадзор запретил вылов белух до конца 2020 года

Росприроднадзор отказал Росрыболовству в предоставлении квоты на вылов 40 белух в 2019 и 2020 годах в российских морях. Накануне ученые предупредили о рисках сокращения и так малочисленной популяции этих млекопитающих

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Росприроднадзор отказался согласовывать квоты на вылов 40 белух в 2019 и 2020 годах по запросу Росрыболовства, рассказала РБК представитель ведомства Юлия Непоседова. По ее словам, решение об этом приняли 24 сентября, причиной стало отрицательное заключение экологической экспертизы. Заявки на вылов косаток в этом году в Росприроднадзор не подавались. РБК направил запрос в Росрыболовство.

Накануне 27 иностранных ученых — от биологов, изучающих морские биоресурсы, до специалистов по китообразным из Канады, Новой Зеландии, Германии, США, Италии, Греции, Великобритании и Гонконга — написали главе Росприроднадзора Светлане Радионовой письмо с просьбой не одобрять вылов белух и косаток в России. По мнению ученых, популяция белух в Охотском море уже истощена, а дальнейший их отлов может привести к постепенному сокращению и так небольших по численности стай в два-три раза. «Отлов даже одного-двух животных вредит всей стае китообразных, даже оставшимся на свободе животным, так как в стае используются совместные стратегии охоты. А отлов молодых самок может быть гибелен для большей части стаи», — отмечается в письме.

В 2018 году в Охотском море незаконно выловили 12 косаток и 90 белух, в том числе детенышей, вылов которых категорически запрещен, для продажи в дельфинарии и океанариумы. Животных поместили в Центр передержки морских млекопитающих, который находится в бухте Средняя в Находке (Приморский край). Животных содержали в непригодных условиях, за что активисты и зоозащитники прозвали бухту китовой тюрьмой. Позже суд запретил транспортировать или продавать их, были возбуждены дела о незаконном вылове и жестоком обращении.

После многочисленных протестов экологов президент Владимир Путин в феврале поручил правительству, Генпрокуратуре, Минприроды и Минсельхозу внести изменения в законодательство в части квот по отлову китообразных, а также выпустить на волю и провести реабилитацию незаконно отловленных животных.

В результате летом 2019 года часть белух и косаток по рекомендации российских и зарубежных ученых, включая знаменитую команду Кусто, была выпущена в Охотское море. В неволе в бухте Средняя, по данным Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО), остается 75 белух.