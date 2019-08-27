Последних косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили в Охотское море

Последних животных из «китовой тюрьмы» выпустили на свободу в Охотское море. Об этом сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

«Сегодня на мысе Перовского две косатки и шесть белух из бухты Средняя благополучно выпущены в Охотское море», — говорится в тексте сообщения.

Несмотря на дорожную ситуацию в Приморье, осложнившуюся из-за паводка и повышения уровня воды в реке Амур, животные благополучно преодолели путь в 1800 км из бухты Средняя (Приморский край) до побережья Охотского моря.

У белух и косаток были взяты анализы и им установили спутниковые метки, после чего животных выпустили в море. Первыми в естественную среду обитания выпустили косаток — самку Харю и самца Фореста. Таким образом, на свободе оказались все десять косаток из «китовой тюрьмы». Ученые будут следить за состоянием морских животных в первые дни после их выпуска на волю.