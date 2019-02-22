Путин поручил до марта решить судьбу удерживаемых в Находке косаток

Президент Владимир Путин поручил правительству, Генпрокуратуре, Минприроды и Минсельхозу заняться ситуацией, связанной с косатками и белухами, которые находятся в бухте Средняя в Находке. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Надзорное ведомство до 1 ноября должно проверить исполнение законодательства в сфере добычи, охраны и использования морских млекопитающих. Ответственным за это глава государства назначил лично генпрокурора Юрия Чайку. Минприроды и Минсельхозу нужно будет определить дальнейшую судьбу китообразных, которых держат в бухте. Доклад с предложениями они должны подготовить до 1 марта.

Правительство, в свою очередь, должно будет проработать вопросы и при необходимости внести изменения в уже действующее законодательство, а именно уточнить особенности добычи и использования морских млекопитающих, а также установить требования к содержанию добытых особей. Ответственным по этому поручению Путин назначил премьера Дмитрия Медведева.

​В прошлом году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для последующей продажи в дельфинарии и океанариумы. Животных поместили в Центр передержки морских млекопитающих, который находится в бухте Средняя в черте города Находка в Приморском крае. Животных выловили с многочисленными нарушениями законов и содержали в непригодных условиях, за что активисты и зоозащитники прозвали бухту «китовой тюрьмой».