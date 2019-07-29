В Сети появилось видео освобождения белух из «китовой тюрьмы»

Всероссийский НИИ океанографии (ВНИРО) опубликовал кадры освобождения белух из «китовой тюрьмы» в воды Охотского моря. Они размещены на сайте института.

Видео: Vniro Channel / YouTube

На кадрах видно, как млекопитающих по одному освобождают из загонов. Для этого используют специальные носилки.

Видео также было предоставлено экоактивистам из Greenpeace. В сообщении на сайте организации отмечается, что животных должны были выпустить еще 27 июня, однако ранее не было доказательств того, что это произошло. В связи с этим «Гринпис» договорился со специалистами ВНИРО и получил от них техническую съемку момента выпуска шести белух.



В 2018 году стало известно о «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя. В ней держали незаконно выловленных косаток и белух, которых планировали продать в океанариумы. В результате правоохранительные органы возбудили уголовные дела о незаконном вылове и жестоком обращении с животными.