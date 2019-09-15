Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 64,47 (-0,72) Quote, 13 сен, 12:49
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 71,53 (-0,3) Quote, 13 сен, 12:49
Минобороны заявило о блокировке боевиками гумкоридора «Абу-Эд-Дух» Политика, 22:31 В Эр-Рияде назвали сроки восстановления уровня добычи нефти на треть Бизнес, 22:13 Пользователи «МегаФона» и Yota сообщили о проблемах в работе сети Технологии и медиа, 22:01 СМИ узнали о переговорах отца Месси с клубом Бекхэма Спорт, 22:00 Украина заложила в проект бюджета на 2020 год почти $10 млрд на оборону Политика, 21:34 Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов Политика, 21:31 На Украине осквернили памятник жертвам Холокоста и пригрозили Зеленскому Общество, 21:10 «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и вернулся на первое место РПЛ Спорт, 21:05 Экс-хоккеиста КХЛ Игоря Мусатова задержали по делу о мошенничестве Общество, 20:58 Атака дронов парализовала добычу в одной из крупнейших нефтяных держав Бизнес, 20:48 Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом Бизнес, 20:41 Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального Общество, 20:27 Захарова после слов посла в Сербии предложила США извиниться за авиаудары Политика, 20:25 СКА выиграл у «Йокерита» благодаря голу на последней минуте Спорт, 20:07
Политика ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины». Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

«Выдавать российские паспорта. Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине. В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — написал политик.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) Денис Пушилин назвал приоритетной задачей интеграцию с Россией.

Политика
МВД допустило упрощенную выдачу российских паспортов 3 млн украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле текущего года. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Впоследствии российский президент заявлял, что данный указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться и реализовывать элементарные права.

Яндекс. Директ

Политика
ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса

В мае президент России разрешил получить российский паспорт в упрощенном варианте жителям Крыма, покинувшим полуостров до его вхождения в состав России. В ответ на это власти Киева обвинили Москву в «диверсионной паспортизации». В августе президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства россиянам, подвергающимся преследованию по политическим мотивам или принимавшим участие в обеспечении нацбезопасности Украины.

Теги: Владимир Жириновский, Украина, российский паспорт
Материалы по теме
Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев
Политика
Опрос показал число желающих войти в состав России жителей Донбасса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter