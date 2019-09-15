Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов

Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины». Об этом сообщил в своем Telegram-канале лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский.

«Выдавать российские паспорта. Не только на Донбассе, а вообще всем желающим на Украине. В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины», — написал политик.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) Денис Пушилин назвал приоритетной задачей интеграцию с Россией.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР в апреле текущего года. В соответствии с документом стать гражданами России по упрощенной схеме имеют право «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Впоследствии российский президент заявлял, что данный указ был принят в «гуманитарных целях», поскольку жители районов Донбасса, по его словам, не могут нормально перемещаться и реализовывать элементарные права.