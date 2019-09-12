Глава ДНР назвал приоритетной задачей интеграцию с Россией

Перед самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР) стоит задача о максимальной интеграции с Россией. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, сообщается на официальном сайте политика.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа. Что у народа Донбасса не отнять, так это терпения», — сказал он.

По его словам, жители Донбасса на данный момент «настроены оптимистично» на фоне подписания президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенной выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, расширивший упрощенный режим получения российского гражданства на украинцев, проживавших в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. В апреле такую возможность уже получили жители территорий непризнанных ДНР и ЛНР, занимающих лишь часть этих областей.

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