МВД допустило упрощенную выдачу российских паспортов 3 млн украинцев

Около 3 млн граждан Украины, входящих в льготную категорию, могут получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентину Казакову.

«Общее число лиц, которые могут воспользоваться [новыми правилами получения гражданства в упрощенном порядке], около 3 млн граждан Украины», — сказала Казакова.

МВД России намерено увеличить штатную численность миграционных подразделений министерства после роста числа желающих получить российское гражданство, заявила она.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ, расширивший упрощенный режим получения российского гражданства на украинцев, проживавших в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины. В апреле такую возможность предоставили жителям территорий непризнанных ДНР и ЛНР, занимающих лишь часть этих областей.

1 мая Путин разрешил упрощенно получать гражданство жителям Крыма, покинувшим полуостров до его вхождения в состав России. В ответ Киев обвинил Москву в «диверсионной паспортизации». Новые паспорта жителям ЛНР и ДНР начали выдавать 14 июня.