Киев пообещал сюрприз в ответ на «паспортный бандитизм» Кремля

Глава МИД Украины Павел Климкин призвал ЕС и страны G7 в ответ на выдачу российских паспортов жителям Донбасса ввести новые санкции против России. Ответ самой Украины, по словам Климкина, станет для Москвы сюрпризом

Павел Климкин (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Решение российских властей об упрощении процедуры предоставления гражданства жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса — это очередной этап гибридной войны, угрозу которого нельзя недооценивать, заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По словам министра, Кремль, уже озвучивший планы распространить «диверсионную паспортизацию» на жителей всех регионов Украины, планирует обеспечить себе возможность в любой момент организовать масштабное вторжение для «защиты соотечественников».

«Реагировать на паспортный бандитизм нужно уже сейчас. И мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника», — написал Климкин в своей колонке, опубликованной изданием «Украинская правда».

Министр также напомнил, что ранее он уже обратился к руководству Европейского союза и стран G7 с призывом ввести новые санкции против России. По словам Климкина, многие из этих стран — в том числе государства Прибалтики и Германия — сами могут стать «потенциальными жертвами», так как Кремль будет пытаться использовать живущих в них россиян и русскоязычных в качестве своей пятой колонны, будет создавать «основания для активного вмешательства».