Зеленский упростит выдачу гражданства преследуемым за политику в России

Президент поручил подготовить законопроект об упрощенном порядке предоставления россиянам украинского гражданства, преследуемым по политическим мотивам. Также изменения коснутся процесса выдачи статуса беженца для граждан России

Владимир Зеленский (Фото: Zoya Shu / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить получение гражданства россиянами, которые преследуются за политические убеждения. Указ опубликован на сайте главы государства. Упрощенный порядок также будет распространяться на иностранцев и лиц без гражданства, которые принимали участие в обеспечении нацбезопасности Украины.

Для получения гражданства заявители должны подать декларацию об отказе от уже имеющегося у них гражданства. Также придется документально подтвердить факт политического преследования. Из документа следует, что в качестве такого подтверждения может быть справка из МИД Украины, диппредставительства или консульского представительства Киева за рубежом.

Зеленский своим указом также поручил правительству оптимизировать процесс выдачи статуса беженца для граждан России.

В середине июля Зеленский поручил МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из «дружественных стран». Такой шаг стал ответом на решение президента Владимира Путина упростить получение российского гражданства украинцам, которые ранее жили в любом районе Луганской или Донецкой областей. В апреле такую возможность получили только те, кто жил на отдельных территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В мае Путин упростил получение российского паспорта тем, кто жил в Крыму, но уехал до его вхождения в состав России. Киев обвинил Москву в «диверсионной паспортизации».