ЕС создаст правила по работе с российскими паспортами жителей Донбасса

Документ, который разрабатывают в ЕС, коснется вопроса выдачи виз жителям Донбасса, получившим российские паспорта. Брюссель рассматривает вариант с их непризнанием, следует из слов представителя Евросоюза

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В Евросоюзе работают над единым руководством по «идентификации и возможному непризнанию» российских паспортов, полученных жителями неподконтрольной Киеву части Донецкой и Луганской областей, пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление официального представителя ЕС.

Документ предназначен для государств-членов Евросоюза и их консульств, его разработкой занимается Еврокомиссия, структуры ЕС, связанные с внешней политикой, также задействованы делегации ЕС в Киеве и Москве. В документе будет затронут вопрос выдачи виз по заявкам от жителей Донбасса с российскими паспортами.

Президент России Владимир Путин в апреле упростил выдачу гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Соответствующий указ был принят «в гуманитарных целях» и касался лиц, постоянно проживающих на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Впоследствии действие указа расширили на всех жителей двух областей, то есть и на тех, кто живет на подконтрольной Киеву территории.

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал выдачу гражданства жителям ДНР и ЛНР «паспортным бандитизмом» и пообещал принять ответные меры. По его словам, Киев готовит дополнительные санкции против Москвы, которые затронут людей и компании, составляющих «основу кремлевского режима».