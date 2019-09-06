Ослабевший ураган «Дориан» достиг побережья США

Ураган «Дориан» достиг побережья США в районе Северной Каролины. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по слежению за ураганами.

По данным информационного бюллетеня, центр урагана находится в районе мыса Хаттерас на Внешних отмелях — узких барьерных островах в Атлантическом океане у побережья Северной Каролины. «Дориан», ранее достигавший наивысшей пятой категории, ослабел до первой категории, максимальная скорость ветра составляет 150 км/ч. Как следует из документа, помимо ветра опасность могут представлять связанные с ураганом осадки, способные привести к наводнениям.

В конце августа власти Багамских островов объявили эвакуацию в связи с приближающимся ураганом. В начале сентября «Дориан» обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако архипелага. По предварительным данным, его жертвами стали более 20 человек, в том числе семилетний ребенок. В результате урагана были серьезно повреждены или разрушены 13 тыс. домов, тысячи жителей нуждаются в чистой воде из-за загрязнения питьевых источников. 2 сентября «Дориан» ослабел до четвертой категории, 3 сентября — до третьей, а затем и до второй категории.