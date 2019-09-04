Общество , 04 сен, 12:20
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Последствия урагана «Дориан» на Багамах. Фоторепортаж
Несколько островов Багамского архипелага сильно пострадали от урагана «Дориан». Погибли семь человек, более 13 тыс. домов повреждены. Последствия стихии — в фоторепортаже РБК
Ураган обрушился на Багамы 1 сентября. Ему была присвоена пятая, высшая категория (катастрофические разрушения, скорость ветра — от 250 км/ч)
К 4 сентября число жертв урагана достигло семи человек, среди них дети
3 сентября ураган ослабел с пятой до второй категории (до 175 км/ч)
Власти Багамских островов организовали эвакуацию жителей. Тем, кто не согласен покидать свои дома, рекомендовано не выходить на улицу и запастись водой и продуктами питания. В северной части архипелага закрыты отели
В результате урагана разрушены или повреждены около 13 тыс. домов
В городе Фрипорт на острове Большой Багама оказались затоплены аэропорт и центральный госпиталь. Пациенты были эвакуированы
По прогнозам, пройдя Багамы, ураган может ударить по юго-восточному побережью США в ближайшие дни
В Северной и Южной Каролине, Флориде и Джорджии объявлен режим ЧС