Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»

Кадры сделаны 1 сентября, когда ураган достиг наивысшей, пятой категории. Стихия продолжает бушевать в районе Багамских островов

Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане. Запись опубликована в Twitter NOAA.

Видео датировано 1 сентября, когда ураган достиг пятой, высшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Самолет, с борта которого сделана запись, — это Lockheed WP-3D Orion. NOAA использует два таких лайнера с целью сбора данных на малых высотах для того, чтобы получать информацию, недоступную с наземных радаров или спутниковых снимков.

Ранее ученые NOAA показали фото с эффектом стадиона из эпицентра «Дориана». При таком эффекте «глаз бури» (облачный вихрь вокруг ядра урагана) заметно расширяется кверху, а изнутри «стена» облаков напоминает трибуны стадиона.