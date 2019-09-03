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Синоптики показали видео пролета через эпицентр урагана «Дориан»
Кадры сделаны 1 сентября, когда ураган достиг наивысшей, пятой категории. Стихия продолжает бушевать в районе Багамских островов

Ученые из Национального управления океанографии и изучения атмосферы США (NOAA) показали видео пролета самолета через эпицентр урагана «Дориан» в Атлантическом океане. Запись опубликована в Twitter NOAA.

Видео датировано 1 сентября, когда ураган достиг пятой, высшей категории по шкале Саффира-Симпсона.

Самолет, с борта которого сделана запись, — это Lockheed WP-3D Orion. NOAA использует два таких лайнера с целью сбора данных на малых высотах для того, чтобы получать информацию, недоступную с наземных радаров или спутниковых снимков.

Ранее ученые NOAA показали фото с эффектом стадиона из эпицентра «Дориана». При таком эффекте «глаз бури» (облачный вихрь вокруг ядра урагана) заметно расширяется кверху, а изнутри «стена» облаков напоминает трибуны стадиона.

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Стихия нанесла наибольший ущерб на севере Багамских островов: по данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, там были серьезно повреждены или разрушены 13 тыс. домов, тысячи жителей нуждаются в чистой воде из-за загрязнения питьевых источников. Местные власти сообщили, что жертвами урагана стали пять человек.

Как ожидается, после того как ураган пройдет Багамские острова, он приблизится на опасное расстояние к юго-восточному побережью США. Власти штатов Флорида, Южная Каролина и Джорджия объявили эвакуацию, в Южной Каролине и Вирджинии ввели режим ЧС. Всего в Штатах из-за стихии отменили более тысячи рейсов.

Утром 3 сентября «Дориан» ослабел до третьей категории. По данным Национального центра США по слежению за ураганами, максимальная скорость ветра составляет 195 км/ч.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: ураган, Багамские острова
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