Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах возросло до 20 человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 20 человек. Эту информацию подтвердил министр здравоохранения Багамских Островов Дуэйн Сэндс, передает The Washington Post.
По его словам, среди погибших — 17 жителей острова Абакос, еще трое — жители острова Гранд-Багам. Глава минздрава заявил, что в ходе поисково-спасательных работ число жертв будет расти.
По состоянию на 4 сентября числилось семеро погибших. Как заявлял премьер-министр страны Губерт Муннис, двоих пострадавших доставили в столицу, где впоследствии они скончались. До этого сообщалось о пяти погибших — им стали жители островов Абако.
Ураган «Дориан» обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра достигала 298 км/ч. В настоящее время стихия бушует на нескольких островах. В связи с приближением урагана губернаторы американских штатов Южная Каролина, Джорджия, Флорида и Вирджиния ввели режим ЧС.