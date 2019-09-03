Ураган «Дориан» ослабел до второй категории

Ураган «Дориан» ослабел до второй категории

Максимальная скорость ветра урагана «Дориан» упала до 175 км/ч, сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами. Это соответствует второй категории по шкале ураганов Саффира — Симпсона.

Несмотря на то что «Дориан» слабеет, он будет представлять опасность еще в течение следующих нескольких дней, предупреждает национальный центр.

В конце августа власти Багамских островов объявили эвакуацию в связи с приближающимся ураганом.

«Дориан» достиг высшей, пятой категории 1 сентября, тогда скорость ветра достигала 257 км/ч. Ураган обрушился на острова Элбоу-Кей и Абако Багамского архипелага. 2 сентября ураган ослабел до четвертой категории, а 3 сентября — до третьей.

По данным местных властей, жертвами урагана стали пять человек, включая семилетнего ребенка. В связи с приближающимся ураганом режим ЧС ввели во Флориде, Вирджинии, Северной Каролине и Джорджии. Впоследствии в Южной Каролине, Джорджии и Флориде объявили эвакуацию.