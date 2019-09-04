Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи человек

Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до семи человек. Об этом заявил премьер-министр Содружества Хьюберт Миннис, сообщает ZNS Bahamas. Ранее сообщалось о пяти погибших.

По его словам, двое пострадавших были доставлены в столицу, где впоследствии скончались. «Таким образом, число погибших возросло до семи. Можно ожидать, что будут зафиксированы еще случаи гибели», — сказал он.

Министр национальной безопасности Багамских островов Марвин Дэймс заявил, что среди погибших от урагана «Дориан», обрушившегося на острова Абако, было несколько детей, передает AFP. «К сожалению, мы увидим больше смертей», — добавил он.

Ураган «Дориан» обрушился на несколько островов Багамского архипелага 1 сентября. Скорость ветра там достигала 298 км/ч. По данным метеорологов, после Багамских островов ураган обрушится на юго-восточное побережье США. В конце августа власти Багам объявили эвакуацию. 3 сентября стало известно, что ураган ослабел с пятой до второй категории (до 175 км/ч).