В Вирджинии ввели режим чрезвычайного положения из-за урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Вирджиния Ральф Нортэм ввел режим чрезвычайного положения из-за урагана «Дориан». Об этом сообщается на сайте губернатора.

«Ураган «Дориан» — серьезный шторм, и текущие прогнозы указывают, что он может затронуть некоторые районы Вирджинии», — сказал он.

Нортэм добавил, что ввел режим ЧП для того, чтобы населенные пункты получали помощь на должном уровне, для координации действий властей и мобилизации ресурсов. Губернатор призвал жителей штата принять меры предосторожности и быть готовыми к урагану.

Агентство Associated Press отмечало, что после того, как ураган пройдет Багамские острова, он затронет юго-восточное побережье США. Режимы чрезвычайной ситуации ввели в штатах Флорида, Северная Каролина и Джорджия. В Южной Каролине, а также Джорджии и Флориде объявили эвакуацию.