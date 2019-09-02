Лавров заявил об отсутствии ответа НАТО на предложение России по ракетам

Россия предложила странам — членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако ответа пока не получила. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время ежегодной лекции в МГИМО. Видеозапись выступления министра опубликовал телеканал «Россия 24».

Глава МИДа добавил, что, несмотря на просьбы со стороны США, Россия не станет уговаривать Китай присоединиться к переговорам по ограничению ядерного потенциала. Ранее о предложении Москвы объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, аналогичный российскому, говорил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Договор о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) действовал с 1988 года. США и Россия обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования, дальность которых составляет от 500 до 5,5 тыс. км.

2 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия в договоре, в тот же день об этом объявила Россия. 2 августа США вышли из ДРСМД. Причиной выхода из договора американские власти называли испытание российской ракеты 9М729, которая, как считают в США, обладает дальностью полета, превышающей предусмотренную в соглашении.

Россия также заявляла о претензиях к соблюдению Соединенными Штатами условий договора. В частности, Москву не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, поскольку с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке договора. В июне Совет Федерации единогласно одобрил соответствующий законопроект.