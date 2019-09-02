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Dollar General $180 (+16,27%) прогноз Barclays Capital к 29.08.20 Купить
Транснефть ₽195 000 (+29,65%) прогноз БКС к 31.08.20 Купить
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Приостановка ДРСМД ,  
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Лавров заявил об отсутствии ответа НАТО на предложение России по ракетам

Россия предложила странам — членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако ответа пока не получила. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров во время ежегодной лекции в МГИМО. Видеозапись выступления министра опубликовал телеканал «Россия 24».

Глава МИДа добавил, что, несмотря на просьбы со стороны США, Россия не станет уговаривать Китай присоединиться к переговорам по ограничению ядерного потенциала. Ранее о предложении Москвы объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, аналогичный российскому, говорил замглавы МИДа Сергей Рябков.

Договор о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) действовал с 1988 года. США и Россия обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования, дальность которых составляет от 500 до 5,5 тыс. км.

2 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп заявил о приостановке участия в договоре, в тот же день об этом объявила Россия. 2 августа США вышли из ДРСМД. Причиной выхода из договора американские власти называли испытание российской ракеты 9М729, которая, как считают в США, обладает дальностью полета, превышающей предусмотренную в соглашении.

Россия также заявляла о претензиях к соблюдению Соединенными Штатами условий договора. В частности, Москву не устраивало развертывание пусковых установок Mk-41 в Румынии, поскольку с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке договора. В июне Совет Федерации единогласно одобрил соответствующий законопроект.

В середине августа США провели первое после официального выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты, способной поражать цели на расстоянии более 500 км, что запрещено положениями договора. 23 августа президент России Владимир Путин попросил правительство оценить угрозу от испытания и поручил «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа». 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Минобороны уже приступило к подготовке ответных мер.

Теги: ракеты, Сергей Лавров, МИД России, МГИМО, ДРСМД
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