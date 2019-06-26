Совфед одобрил приостановку участия России в ДРСМД

В Совете Федерации прошло голосование по внесенному Владимиром Путиным в парламент законопроекту, который приостанавливает участие России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сенаторы поддержали его единогласно, передает ТАСС.

До этого, 18 июня законопроект одобрила Госдума. Тогда за него проголосовали 417 человек, воздержался один.

США приостановили исполнение обязательств по ДРСМД со 2 февраля. В тот же день о приостановке участия в договоре объявила Москва. Президентский указ о приостановлении действия договора Владимир Путин подписал 4 марта. Позднее приостановка участия в договоре была оформлена в качестве законопроекта, который и был вынесен на рассмотрение парламента.

Накануне, 25 июня, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО пойдет на ответные меры, если Россия не вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) до 2 августа.

