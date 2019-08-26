Песков заявил о подготовке симметричного ответа на ракетные испытания США

Министерство обороны России уже приступило к реализации поручений президента страны Владимира Путина по подготовке ответных мер на испытания США ракеты, не соответствующей договору о запрете ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

23 августа Путин попросил правительство оценить угрозу, которою представляют для России испытания крылатой ракеты наземного базирования Вашингтоном, и поручил министрам «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

По условиям договора о ракетах средней и меньшей дальности США и Россия обязывались не производить и не испытывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования, дальность которых составляет от 500 км до 5,5 тыс. км.

США вышли из ДРСМД 2 августа. Причиной в Вашингтоне назвали испытание Россией ракеты 9М729, которая, по оценке США, способна пролететь свыше 500 км. Россию, в свою очередь, не устраивало развертывание американских пусковых установок Mk-41 в Румынии, так как с этих установок в морском варианте возможен запуск ракет с дальностью, нарушающей ДРСМД. Вслед за выходом Вашингтона из соглашения Москва также приостановила исполнение договора.