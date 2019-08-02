В МИДе сообщили о предложении России НАТО объявить мораторий на ракеты

В МИДе сообщили о предложении России НАТО объявить мораторий на ракеты

Москва предложила США и другим странам НАТО объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, аналогично российскому. О нем Владимир Путин объявил в феврале

Сергей Рябков (Фото: Miguel Gutierrez / EPA / ТАСС)

Москва предлагает США и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет меньшей и средней дальности, сообщил ТАСС замглавы МИД Сергей Рябков.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш, как тот мораторий, который был объявлен Владимиром Путиным», — сказал Рябков. Замминистра пояснил, что, по словам Путина, до появления у американцев в том или ином регионе таких средств Россия будет воздерживаться от размещения систем, когда они у нее появятся.

2 февраля российский президент объявил, что Россия в ответ на аналогичные действия США приостанавливает участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). При этом он добавил, что российская сторона не будет размещать в Европе или иных регионах мира оружие средней и меньшей дальности, пока там не появится подобное оружие американского производства.

США начали процесс выхода из ДРСМД 2 февраля, процесс должен завершиться через шесть месяцев. Поводом к выходу из соглашения для Вашингтона стала разработка российской стороной крылатой ракеты 9М729. Соединенные Штаты считают, что дальность ее полета превышает разрешенную, Россия это отрицает.