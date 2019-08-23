Путин поручил подготовить симметричный ответ после испытаний ракет США

Президент Владимир Путин поручил министрам проанализировать уровень угрозы из-за испытаний США крылатой ракеты наземного базирования и принять ответные меры. Об этом он заявил на совещании Совета безопасности.

США испытали ракету, способную поражать цели на той дальности, которую запрещал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), 19 августа. Путин отметил, что использование при запуске пусковой установки МК-41 также противоречит соглашению.

По словам президента, эти данные подтверждают обоснованность претензий, которые Россия высказывала США в период действия соглашения. Путин отметил, что российская сторона неоднократно отмечала, что размещение подобных пусковых установок США — грубое нарушение договора.

В виду новых обстоятельств президент поручил Минобороны, МИДу и другим профильным ведомствам проанализировать уровень угрозы, создаваемой действиями США для России, и «принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа».

19 августа США провели первое после выхода из ДРСМД испытание крылатой ракеты, которая способна поражать цели на расстоянии, запрещенном договором. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что этот пуск говорит о том, что Вашингтон «с самого начала вел дело к подрыву» соглашения. Россия и Китай созвали экстренное заседание Совбеза ООН из-за американских ракетных разработок.