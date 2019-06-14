МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В пунктах пропуска на границе началась выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин объяснял выдачу документов гуманитарными целями. Власти Украины заявляли, что не будут их признавать

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России. По их словам, процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе. По словам одного из собеседников РБК, на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей Донбасса, всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей ДНР и ЛНР.

Ранее начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощока сообщил о приезде в Россию 34 жителей для получения гражданства. «Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тем спискам, которые нам предоставляют», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Президент Владимир Путин в конце апреля подписал указ, который упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется «лицам, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» в гуманитарных целях защиты прав и свобод человека и гражданина.