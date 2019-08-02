Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев

Жители Донбасса начали получать российские паспорта в середине июля. По словам главного военного прокурора Украины, власти выясняют, кто получил гражданство, и допрашивают его обладателей

Выдача российских паспортов жителям ​ДНР (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Власти Украины смогли установить личности украинцев, которые получили российские паспорта. Некоторых из них вызвали на допросы, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью «Радио НВ».

«У нас есть полная картина, нами сейчас — в процессе следствия — устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры», — сказал он.

По словам Матиоса, граждан допрашивали, когда они пересекали контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе. Он не уточнил, сколько человек допросили.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, решение объяснили гуманитарными целями, власти Украины отказались признавать эти документы.