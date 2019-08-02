Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,13 +0,77 EUR Бирж. 72,37 +1,04 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,79 64,53 EUR Нал. 72,98 71,73 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1115 +0,0028 BTC/USD Бирж. 10 423,40 +23,40 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 333,30 -0,94% Nasdaq 7 971,04 -1,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BAT $40 (+6,44%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,56%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,32%) прогноз Citigroup к 31.07.20
BAT $40 (+6,44%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,56%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Verizon $62 (+12,32%) прогноз Citigroup к 31.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 13:00
В Турции пять человек погибли при возгорании автобуса Общество, 20:12 Цорн объяснил позднюю трансферную кампанию «Спартака» Спорт, 19:58 Чистая прибыль Microsoft в России упала в два раза Технологии и медиа, 19:51 Прокурор в Швеции потребовал дать рэперу A$AP Rocky шесть месяцев тюрьмы Общество, 19:48 СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве Общество, 19:44 В «Спартаке» раскрыли детали сделки по Андре Шюррле Спорт, 19:36 Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров Экономика, 19:30 Трамп не увидел в запусках ракет КНДР нарушения соглашения с США Политика, 19:27 Россия решила провести женский чемпионат мира по баскетболу Спорт, 19:16 Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев Политика, 19:16 Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию Политика, 19:11 В Москве мужчина пригрозил парикмахеру пистолетом из-за плохой стрижки Общество, 19:08 Суд дал два года колонии требовавшему встречи с Золотовым у Кремля Общество, 19:06 Скорость распространения лесных пожаров уменьшилась в пять раз Общество, 19:05
Политика ,  
0 
Киев начал допросы получивших российские паспорта украинцев
Жители Донбасса начали получать российские паспорта в середине июля. По словам главного военного прокурора Украины, власти выясняют, кто получил гражданство, и допрашивают его обладателей
Выдача российских паспортов жителям ​ДНР (Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости)

Власти Украины смогли установить личности украинцев, которые получили российские паспорта. Некоторых из них вызвали на допросы, сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью «Радио НВ».

«У нас есть полная картина, нами сейчас — в процессе следствия — устанавливаются все, кто получил такое гражданство, как в части Донецкой и Луганской областей — это большие цифры», — сказал он.

По словам Матиоса, граждан допрашивали, когда они пересекали контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе. Он не уточнил, сколько человек допросили.

В конце апреля президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, решение объяснили гуманитарными целями, власти Украины отказались признавать эти документы.

Политика
Зеленский решил выдать гражданство Украины жителям «дружественных стран»

В июле Россия распространила действие указа о паспортах на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины — самопровозглашенные республики занимают только часть их территории. Украинский лидер Владимир Зеленский поручил МИД страны разработать механизм предоставления гражданства для этнических украинцев из дружественных Киеву стран.

Глава МИД Украины назвал выдачу гражданства «паспортным бандитизмом» и пообещал ответные меры на решение властей России. По словам министра, Киев готовит усиление санкционного и политического давления, а предлагаемые ограничения могут затронуть людей и компании, которые составляют «основу кремлевского режима».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Украина, гражданство, Анатолий Матиос, допрос
Материалы по теме
Климкин увидел в указе Путина о паспортах для Донбасса послание Западу
Политика
Кремль заявил об отсутствии расчетов по числу паспортов для Донбасса
Политика
Киев заявил об ответных мерах на выдачу российских паспортов в Донбассе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter