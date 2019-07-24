Мосгоризбирком оставил в силе отказ в регистрации Гудкова кандидатом

Мосгоризбирком оставил в силе отказ в регистрации Гудкова кандидатом

Рабочая группа Мосгоризбиркома отклонила жалобу бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова на отказ в регистрации кандидатом в городскую думу. Об этом политик сообщил в своем Twitter.

По его словам, по итогам совещания, которое прошло за закрытыми дверями, МГИК решила «вернуть» ему около 134 подписей из 1073, признанных ранее недействительными. Он заявил о намерении обжаловать отказ в регистрации в ЦИК.

Гудков заявил, что уверен примерно в 700 подписях из числа забракованных, передает «РИА Новости». В ряде случаев, отметил политик, подпись засчитали несколько раз. Помимо этого, среди забракованных подписей было 110 случаев ошибок ввода данных избирателей.

Как ранее сообщила руководитель рабочей группы МГИК Римма Кузнецова, поводом для отказа в регистрации стало превышение брака в подписных листах.