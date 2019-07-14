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Мосэнерго ₽2,1 (-8,24%) прогноз ВТБ Капитал к 11.07.20
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Участники акции оппозиции пришли к Мосгоризбиркому
Сотни людей прошли от Новопушкинского сквера до здания Мосгоризбиркома на Моховой улице. Участники мероприятия требуют допустить до выборов в столичный парламент оппозицию, представители которой получили отказы в регистрации

В Москве проходит акция оппозиции, участники которой требуют зарегистрировать кандидатами в депутаты в Московскую городскую думу целую группу политиков. Изначально люди собрались в Новопушкинском сквере, откуда двинулись сначала к зданию столичной мэрии, а потом к Московской городской избирательной комиссии на Моховой улице. Возглавляли колонну Илья Яшин и Любовь Соболь, которым отказали в праве участвовать в выборах.

Как сообщает агентство «РИА Новости», колонну на всем ее пути следования сопровождали сотрудники полиции, напоминавшие участникам шествия, что их действия не согласованы с властями. Сообщений о задержаниях участников пока не поступало.

В столичном главке МВД сообщили, что в «несогласованном публичном мероприятии в центре столице принимали участие около 1000 человек». «Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан», — указывалось в сообщении. 

Политика
Избирком уточнил причины недопуска Соболь на выборы в Мосгордуму

Накануне некоторые из представителей оппозиции заявили о том, что получили отказы в регистрации в кандидаты в депутаты Мосгордумы. Официально это объяснялось высоким процентом брака в собранных ими подписях, а также различных ошибках при заполнении документов.

О том, что их не зарегистрировали кандидатами, РБК рассказали экс-депутаты Госдумы Дмитрий и Геннадий Гудковы, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев и член СПЧ Андрей Бабушкин. Портал «Москва 24» со ссылкой на информацию из Мосгоризбиркома сообщал, что в 43-м округе — где баллотировались юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, экс-председатель «Яблока» Сергей Митрохин, актер Андрей Соколов и другие медийные личности — будет отказано всем кандидатам-самовыдвиженцам.

С призывами прийти на акцию в Новопушкинский сквер оппозиционеры предлагали еще до появления информации о массовых отказах в регистрации. Они называли своей целью «встречу с избирателями». В столичной прокуратуре 12 июля заявили, что акция не согласовывалась с властями, а потому является несанкционированной. Организаторам встречи, среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, было вынесено предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства.

Автор: Артем Филипенок
Теги: оппозиция, Мосгордума
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