Мосизбирком объяснил непризнанные подписи ошибками сборщиков и кандидатов

Акция за допуск независимых кандидатов на выборы (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Подписи, собранные в поддержку того или иного кандидата на выборы в Мосгордуму, признаются недействительными не из-за сомнений в их подлинности, а из-за сопутствующих ошибок в документах. Об этом говорится в заявлении Московской городской избирательной комиссии.

«Во всех случаях причина признания подписи избирателя недействительной — ошибка сборщика или самого кандидата. Избиратель ставит подпись сам, и это сомнению не подвергается, но недействительной она становится по вине сборщика подписей или кандидата», — сообщил Мосгоризбирком.

К таким ошибкам, как указывает Мосгоризбирком, относятся неправильное внесение данных или, напротив, недостаток необходимых сведений о подписантах, некорректные исправления, несвоевременная оплата изготовления подписных листов или несоблюдение их формы и другие нарушения. «Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Dura lex sed lex — закон суров, но он закон», — говорится в сообщении организации.

Поводом к публикации этого заявления избирком назвал «публичные заявления, в том числе в соцсетях, о несогласии с итогами проверки подписей избирателей окружными комиссиями».