Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия не зарегистрировала политика Илью Яшина в качестве участника выборов в Мосгордуму. Об этом сообщили РБК в Мосгоризбиркоме.

«Да, окружная избирательная комиссия приняла решение об отказе в регистрации Яшина. Причина: недостаточное количество достоверных подписей и использование преимуществ должностного положения», — сообщил РБК член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Сейчас Яшин занимает пост председателя Совета депутатов района Красносельский.

Это решение ОИК подтвердил РБК сам Яшин. «Они забраковали мои подписи и не дали мне возможности оспорить это решение, отказались рассматривать все представленные возражения. Мы три дня почти готовили возражения и собрали три толстые папки, которые включают в том числе заявления граждан, которые подтверждают, что они ставили за меня подписи, и копии их паспортов. Комиссия отказалась даже выслушать граждан, примерно 40 человек, которые пришли на заседание комиссии, чтобы подтвердить, что они ставили за меня подписи осознанно и добровольно», — рассказал он.

По словам Яшина, представитель Мосгоризбиркома заявил, что комиссия не может доверять устным заявлениям граждан.

«Второе основание [для снятия с выборов в Мосгордуму] — меня обвинили в применении административного ресурса. Якобы на сайте муниципального округа нашли ссылки на мой YouTube-канал, что было рассмотрено как грубое злоупотребление служебными полномочиями, достаточное для того, чтобы лишить кандидата регистрации на выборах. Это было сделано по жалобе Конева — представителя ПАРНАС. Причем жалоба была подана в избирательную комиссию с грубым нарушением регламента, буквально за пять минут до заседания. Мне даже не дали возможности ее прочитать. Тем не менее комиссия ее рассмотрела и вынесла решение», — добавил политик.