Иркутские власти после критики Путина отчитались о выплатах пострадавшим

Денежные компенсации в связи с разрушениями из-за паводков в Иркутской области выплатили 99% пострадавшим. Об этом заявил в своем Instagram губернатор региона Сергей Левченко.

«Правительство региона предпринимает все необходимые меры для того, чтобы люди смогли вернуться к обычной жизни как можно быстрее», — добавил Левченко.

Он также отметил, что ремонт объектов длился 18 суток. За это время из 300 подтопленных и разрушенных участков дорог восстановили 250, из 48 мостов — 46. Также удалось восстановить энерго- и водоснабжение и открыть проезд по федеральной трассе. По словам Левченко, за 18 суток в регион доставили 209 т воды и около 170 т продовольствия.

Накануне президент Владимир Путин второй раз приехал в Иркутскую область. Он жестко раскритиковал местные власти за неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры. «С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сказал президент и пообещал приехать в третий раз в начале сентября.