Общество , 18:51
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Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до 24
По последним данным, в списке жертв наводнения в Иркутской области 24 человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.
«Во взаимодействии с главным управлением МВД России по Иркутской области установлено, что по состоянию на 17:00 (мск) 9 июля обнаружены погибшими 24 человека. Числятся без вести пропавшими девять. Проводятся разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.
Основной урон от паводка понес город Тулун, где помощь местным жителям пришлось оказывать армии.
9 июля МЧС уточняло, что во всем регионе после паводка восстановлено электроснабжение. По предварительным данным губернатора региона Сергея Левченко, для полной ликвидации последствий паводка понадобится более 31 млрд руб.