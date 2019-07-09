Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до 24

Число погибших при паводке в Иркутской области выросло до 24

По последним данным, в списке жертв наводнения в Иркутской области 24 человека. Об этом сообщили РБК в пресс-службе областного МЧС.

«Во взаимодействии с главным управлением МВД России по Иркутской области установлено, что по состоянию на 17:00 (мск) 9 июля обнаружены погибшими 24 человека. Числятся без вести пропавшими девять. Проводятся разыскные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Основной урон от паводка понес город Тулун, где помощь местным жителям пришлось оказывать армии.

9 июля МЧС уточняло, что во всем регионе после паводка восстановлено электроснабжение. По предварительным данным губернатора региона Сергея Левченко, для полной ликвидации последствий паводка понадобится более 31 млрд руб.