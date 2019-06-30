Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По словам иркутского губернатора Сергея Левченко, из бюджета России на эти цели выделено 662 млн руб., а из областного — 318 млн руб. Он сообщил, что в утвержденных списках на настоящий момент числятся 3,6 тыс. человек. «Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. руб. <…> Необходимые суммы переведены во все районы», — рассказал он.

Следующей важной задачей губернатор назвал восстановление жилья и инфраструктуры. Левченко отметил, что пока точный ущерб не известен, «потому что многое под водой». Он заявил, что специалисты займутся восстановлением электросетей, дорог и мостов после того, как спадет уровень воды.

Помимо этого, Левченко рассказал, что власти работают над списками семей с детьми, чтобы те смогли поехать в летние лагеря на время проведения восстановительных работ. По его словам, губернаторы Сибирского федерального округа заявили о готовности принять детей «и с целью оздоровления, и просто для отдыха, чтобы переждать эту сложную ситуацию».