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Пострадавшие от паводка под Иркутском начали получать компенсации

Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации гражданам, пострадавшим от паводка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По словам иркутского губернатора Сергея Левченко, из бюджета России на эти цели выделено 662 млн руб., а из областного — 318 млн руб. Он сообщил, что в утвержденных списках на настоящий момент числятся 3,6 тыс. человек. «Уже сегодня всем пострадавшим начнут выплачивать по 10 тыс. руб. <…> Необходимые суммы переведены во все районы», — рассказал он.

Общество
Путин поручил начать выплаты пострадавшим под Иркутском «уже сегодня»

Следующей важной задачей губернатор назвал восстановление жилья и инфраструктуры. Левченко отметил, что пока точный ущерб не известен, «потому что многое под водой». Он заявил, что специалисты займутся восстановлением электросетей, дорог и мостов после того, как спадет уровень воды.

Помимо этого, Левченко рассказал, что власти работают над списками семей с детьми, чтобы те смогли поехать в летние лагеря на время проведения восстановительных работ. По его словам, губернаторы Сибирского федерального округа заявили о готовности принять детей «и с целью оздоровления, и просто для отдыха, чтобы переждать эту сложную ситуацию».

Паводок в Иркутской области начался из-за обильных дождей в конце июня. По данным МЧС, в результате стихии погибли пять человек, двое пропали без вести, более 530 пострадали. Затоплены оказались свыше 3,7 тыс. домов. Минсельхоз предварительно оценил ущерб сельскому хозяйству в 300 млн руб.

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Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Вечером 29 июня в Братске прошло совещание по ситуации в подтопленных районах. По его итогам президент Владимир Путин поручил создать в правительстве комиссию по ликвидации последствий наводнения, ее возглавит вице-премьер Виталий Мутко.

Теги: Иркутская область, паводок, компенсации
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