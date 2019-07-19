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Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля. В Братске он проведет совещание о мерах по ликвидации последствий стихии при участии членов правительства, глав различных ведомств и руководителей муниципалитетов.

Визит Путина был анонсирован накануне. Как ожидается, в ходе него президент также осмотрит подтопленные районы и пункты, в которых временно разместили пострадавших от паводка.

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Глава государства уже приезжал в Братск 29 июня. Тогда по итогам экстренного совещания он подписал указ о мерах по ликвидации последствий наводнения, поручил создать в правительстве комиссию под руководством вице-премьера Виталия Мутко и распорядился начать выплаты пострадавшим.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Причиной паводка в Иркутской области, начавшегося в конце июня, стали сильные дожди и повышение уровня воды в реках. По последним данным, в результате погибли 25 человек, еще семь числятся пропавшими без вести. К врачам за помощью обратились более 4 тыс. человек. В зоне затопления оказались около 11 тыс. жилых домов и приусадебных участков. В регионе ввели режим ЧС.

Теги: Иркутская область, Владимир Путин, паводок
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