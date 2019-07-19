Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область

Президент России Владимир Путин уже второй раз за последний месяц прибыл в Иркутскую область, пострадавшую в результате наводнения, сообщает пресс-служба Кремля. В Братске он проведет совещание о мерах по ликвидации последствий стихии при участии членов правительства, глав различных ведомств и руководителей муниципалитетов.

Визит Путина был анонсирован накануне. Как ожидается, в ходе него президент также осмотрит подтопленные районы и пункты, в которых временно разместили пострадавших от паводка.

Глава государства уже приезжал в Братск 29 июня. Тогда по итогам экстренного совещания он подписал указ о мерах по ликвидации последствий наводнения, поручил создать в правительстве комиссию под руководством вице-премьера Виталия Мутко и распорядился начать выплаты пострадавшим.