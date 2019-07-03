В Шереметьево начали внутреннюю проверку из-за задержек багажа

В московскому аэропорту Шереметьево идет внутренняя проверка из-за задержек багажа. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

«Жестко уже все отреагировали. Соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту Шереметьево происходит, я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников», — отметил Дитрих.

По его словам, усилия контролирующих органов направлены на то, чтобы «разрулить» ситуацию и понять, что делается не так. «Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток», — заключил министр.

Он также сообщил, что кроме Генпрокуратуры, которая занимается ситуацией с багажом в Шереметьево с 1 июля, там работает Ространснадзор.