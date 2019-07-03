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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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В Шереметьево начали внутреннюю проверку из-за задержек багажа

В московскому аэропорту Шереметьево идет внутренняя проверка из-за задержек багажа. Об этом сообщил министр транспорта России Евгений Дитрих, передает «РИА Новости».

«Жестко уже все отреагировали. Соответственно, внутренняя проверка в международном аэропорту Шереметьево происходит, я уверен, что по результатам этой проверки будут сделаны самые серьезные выводы по целому ряду сотрудников», — отметил Дитрих.

По его словам, усилия контролирующих органов направлены на то, чтобы «разрулить» ситуацию и понять, что делается не так. «Я думаю, что они приведут нас к тому, что мы все-таки наладим весь этот процесс. Сейчас достаточно серьезная сложность состоит в том, что высокий сезон, большой пассажиропоток», — заключил министр.

Он также сообщил, что кроме Генпрокуратуры, которая занимается ситуацией с багажом в Шереметьево с 1 июля, там работает Ространснадзор.

Общество
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Проблемы с выдачей багажа в Шереметьево начались в июне. Пассажиры сообщали, что в среднем чемоданы с половины прибывающих рейсов приходилось ждать 1,5–2 часа. Некоторые говорили, что ожидали их выдачи около 3–4 часов.

По данным «Медузы», проблемы с багажом в Шереметьево возникли из-за массового увольнения грузчиков в связи с низкими зарплатами. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко объяснял, что задержки были вызваны с изменениями в технологии процесса, а также недочетами в расчетах. Для решения проблем с багажом в Шереметьево привлекли силы метро.

Общество
В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения

Новый коллапс возник 30 июня. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, там скопилось около полутора тысяч единиц багажа, который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами. Источник РБК в одной из авиакомпаний сообщал о скопившихся в аэропорту 9 тыс. единиц неотправленного багажа.
 

Теги: Шереметьево, багаж, Евгений Дитрих, проверка
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