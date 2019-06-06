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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Общество ,  
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Шереметьево привлечет дополнительные силы для решения проблем с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что заместитель московского транспортного прокурора Олег Опенышев провел совещание по вопросу задержек выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. На встрече компания «Шереметьев Хендлинг», занимающаяся транспортировкой багажа, и Московский метрополитен договорились привлечь дополнительные силы для решения проблемы.

На совещании присутствовал и представитель «Аэрофлота». Он заявил, что компания готова помочь с ситуацией.

Прокуратура привлекла к проверке ситуации управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу. Сотрудники этой структуры оценят, насколько «Аэрофлот» и Шереметьево исполняли требования законодательства.

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Проблемы с выдачей багажа в аэропорту начались 31 мая. Тогда, сообщал корреспондент РБК, некоторые пассажиры получали свои вещи с задержкой в полтора-два часа.

Источник РБК в одной из авиакомпаний говорил, что причина проблемы в нехватке грузчиков и необходимой техники. Гендиректор аэропорта Михаил Василенко заявил, что проблемы возникли из-за технологических изменений, но он также сказал, что аэропорту «нужны другие люди и больше людей».

Теги: Шереметьево, багаж
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