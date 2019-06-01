В Шереметьево пассажиры заявили о многочасовых задержках с выдачей багажа

В Шереметьево пассажиры заявили о многочасовых задержках с выдачей багажа

В Шереметьево по неназванным техническим причинам багаж выдается с большой задержкой, передает корреспондент РБК.

По его данным, задержка в среднем составляет 1,5-2 часа для половины прибывающих рейсов. По информации «Интерфакса», некоторые дожидались своих вещей по 3-4 часа. «На словах один из сотрудников нам сказал, что нет грузчиков», — заявил агентству прилетевший пассажир.

В пресс-службе Шереметьево сообщили РБК, что инцидент произошел из-за «рекорда и пика перевозок» пассажиров за сутки. В аэропорту утверждают, что сейчас весь задержанный багаж выдан ожидавшим.