Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,00 -0,24 EUR Бирж. 71,48 -0,36 Brent 66,48 -0,30% USD Нал. 63,52 62,63 EUR Нал. 72,01 71,09 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1347 -0,0018 BTC/USD Бирж. 10 998,00 +253,00 IMOEX 2 809,79 +1,59% RTSI 1 404,98 +1,77% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Яндекс ₽2 884,41 (+18,32%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Яндекс ₽2 884,41 (+18,32%) прогноз HSBC к 22.04.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 13:20
Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 15:14 Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево Общество, 15:05 В Петербурге завели дело на заподозренных в пытках подростка полицейских Общество, 15:01 Аксенов пообещал показать миру данные о нанесенном Киевом ущербе Крыму Политика, 14:57 Global vs Local: факторы успеха ретейлеров в России Pro, 14:55 Mitsui начала переговоры с Mitsubishi о ее участии в «Арктик СПГ-2» Бизнес, 14:49 Силы Хафтара анонсировали начало авиаударов по Триполи Политика, 14:46 Что делать, если соседи шумят РБК и ROCKWOOL, 14:45 В Кремле удивились вниманию СМИ к термосу Путина Общество, 14:38 Индексы Мосбиржи и РТС побили рекорды на фоне саммита G20 в Осаке Экономика, 14:36 Новак предложил комитету ОПЕК+ продлить сделку о сокращении добычи нефти Политика, 14:32 Зеленский попросил главу правительства Украины наказать Климкина Политика, 14:29 Новая жизнь: как помочь себе справиться со стрессом в эмиграции Спецпроект РБК PINK, 14:16 3 правила от Аполлона: как правильно фотографировать на смартфон РБК Стиль и HUAWEI, 14:15
Общество ,  
0 
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Сотрудники Генпрокуратуры направились в Шереметьево, чтобы провести комплексную оценку ситуации с задержками багажа, и дать ей правовую оценку
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генеральная прокуратура России организовала проверку с целью установить причины систематических задержек с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», — сообщила Генпрокуратура. В комиссию входят сотрудники Генпрокуратуры и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Накануне, 20 июня, стало известно о том, что в аэропорту Шереметьево возникла проблема с обработкой багажа. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа, который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами.

При этом источник РБК в одной из авиакомпаний сообщал о скопившихся в аэропорту 9 тыс. единиц не отправленного багажа. «Весь багаж по мере возможности досылается на следующих рейсах, зачастую без сопроводительной информации», говорил собеседник РБК.

В конце мая Шереметьево столкнулся со сбоями при выдаче багажа — тогда пассажирам почти половины рейсов, прилетавшим в этот аэропорт, приходилось ждать выдачи багажа в среднем два-три часа.

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко тогда объяснял, что к проблемам привели изменения в технологии процесса, а также недочетами в расчетах.

Материал дополняется

Автор: Наталья Демченко
Теги: багаж, Шереметьево, Генпрокуратура
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter