Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Сотрудники Генпрокуратуры направились в Шереметьево, чтобы провести комплексную оценку ситуации с задержками багажа, и дать ей правовую оценку

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Генеральная прокуратура России организовала проверку с целью установить причины систематических задержек с выдачей багажа в аэропорту Шереметьево. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

«В настоящее время комиссия из сотрудников прокуратуры уже выехала на место в целях комплексного изучения ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки», — сообщила Генпрокуратура. В комиссию входят сотрудники Генпрокуратуры и Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Накануне, 20 июня, стало известно о том, что в аэропорту Шереметьево возникла проблема с обработкой багажа. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа, который не улетел в пункты назначения вместе с пассажирами.

При этом источник РБК в одной из авиакомпаний сообщал о скопившихся в аэропорту 9 тыс. единиц не отправленного багажа. «Весь багаж по мере возможности досылается на следующих рейсах, зачастую без сопроводительной информации», говорил собеседник РБК.

В конце мая Шереметьево столкнулся со сбоями при выдаче багажа — тогда пассажирам почти половины рейсов, прилетавшим в этот аэропорт, приходилось ждать выдачи багажа в среднем два-три часа.