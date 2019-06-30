В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения

Задержка рейсов из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты привели к скоплению багажа, который не смог улететь в пункты назначения вместе с пассажирами. Скопившийся багаж отправляют другими рейсами

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В аэропорту Шереметьево возникла проблема с обработкой багажа. К ситуации привели непогода и сбой в работе багажной ленты. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа, который не отправлен в пункты назначения вместе с пассажирами.

«Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в Шереметьево с опозданием», — сообщили в пресс-службе. В итоге багаж трансферных пассажиров не успел вовремя улететь в дальнейшие пункты назначения. «Ситуация привела к скоплению порядка 1,5 тыс. единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Кроме того, сказал представитель пресс-службы, около 30 минут не работала багажная лента. Сейчас проблема устранена, добавил собеседник. Информацию о скоплении 9 тыс. единиц неотправленного багажа пресс-служба Шереметьево не подтвердила.

Ранее источник РБК в одной из авиакомпаний, летающих из Шереметьево, сообщил о сложностях в обработке багажа на стороне обслуживающей компании ООО «Шереметьево Хендлинг» 29 и 30 июня и скоплении за эти два дня в аэропорту около 9 тыс. единиц неотправленного багажа. «Точные объемы в данный момент не определены. Весь багаж по мере возможности досылается на следующих рейсах, зачастую без сопроводительной информации», — сообщал источник.