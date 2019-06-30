В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,24 +0,17 EUR Бирж. 71,84 +0,14 Brent 66,68 +0,73% USD Нал. 63,88 62,03 EUR Нал. 72,58 70,74 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1365 -0,0001 BTC/USD Бирж. 11 154,81 -744,19 IMOEX 2 765,85 -0,50% RTSI 1 380,52 -0,54% DJIA 26 599,96 +0,28% Nasdaq 8 006,24 +0,48%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Tesla $300 (+35,15%) прогноз Jefferies к 27.06.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 28 июн, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 28 июн, 12:48
В Иркутской области из-за паводка без света остались 16 тыс. человек Общество, 22:20 Умер бывший президент Черногории Момир Булатович Политика, 22:01 «Спартак» в большинстве обыграл ЦСКА на товарищеском турнире в Австрии Спорт, 21:46 В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения Общество, 21:35 Парламентарии Эстонии предложили выйти из ПАСЕ Политика, 21:35 В Краснодарском крае два подростка погибли под завалами заброшенного дома Общество, 21:10 Демократы США раскритиковали Трампа за встречу с лидером КНДР Политика, 20:45 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 20:44 В Китае при взрыве на химическом заводе погибли два человека Общество, 20:26 В ПАСЕ внесут резолюцию от стран — противников возвращения России Политика, 20:18 Макрон предложил трех кандидатов на пост главы Еврокомиссии Политика, 20:06 Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в беседке в Минске Политика, 19:59 Росгвардия направила усиление в затопленные районы Иркутской области Общество, 19:48 Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 19:23
Общество ,  
0 
В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажа в пункты назначения
Задержка рейсов из-за непогоды и сбой в работе багажной ленты привели к скоплению багажа, который не смог улететь в пункты назначения вместе с пассажирами. Скопившийся багаж отправляют другими рейсами
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

В аэропорту Шереметьево возникла проблема с обработкой багажа. К ситуации привели непогода и сбой в работе багажной ленты. Как сообщили РБК в пресс-службе аэропорта, скопилось около 1,5 тыс. единиц багажа, который не отправлен в пункты назначения вместе с пассажирами.

«Вследствие высокой грозовой активности в пятницу часть рейсов прибыла в Шереметьево с опозданием», — сообщили в пресс-службе. В итоге багаж трансферных пассажиров не успел вовремя улететь в дальнейшие пункты назначения. «Ситуация привела к скоплению порядка 1,5 тыс. единиц багажа, который в настоящее время отправляется по местам назначения», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Общество
Шереметьево привлечет силы метро для решения проблем с багажом

Кроме того, сказал представитель пресс-службы, около 30 минут не работала багажная лента. Сейчас проблема устранена, добавил собеседник. Информацию о скоплении 9 тыс. единиц неотправленного багажа пресс-служба Шереметьево не подтвердила.

Ранее источник РБК в одной из авиакомпаний, летающих из Шереметьево, сообщил о сложностях в обработке багажа на стороне обслуживающей компании ООО «Шереметьево Хендлинг» 29 и 30 июня и скоплении за эти два дня в аэропорту около 9 тыс. единиц неотправленного багажа. «Точные объемы в данный момент не определены. Весь багаж по мере возможности досылается на следующих рейсах, зачастую без сопроводительной информации», — сообщал источник.

Общество
Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа

В конце мая в Шереметьево были сбои с выдачей багажа. Пассажирам почти половины рейсов, прилетавшим в Шереметьево, приходилось ждать выдачи багажа в среднем два-три часа. Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко объяснял, что проблемы с задержками багажа были вызваны изменениями в технологии процесса, а также недочетами в расчетах. Аэропорт был вынужден привлечь силы метро для решения проблем с багажом.

Авторы: Мария Кокорева, Мария Бондаренко
Теги: Шереметьево, багаж, сбои
Материалы по теме
Минтранс сообщил о тонне неразобранного багажа в Шереметьево
Общество
Шереметьево привлечет силы метро для решения проблем с багажом
Общество
Гендиректор Шереметьево объяснил причины сбоев с выдачей багажа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter