МИД Ирана отреагировал на заявление Трампа о новых санкциях

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в понедельник, 24 июня, против Ирана будут введены новые санкции. Об этом он заявил в эфире национальной телерадиокомпании IRIB.

«Если мы посмотрим на реальность, эти санкции будут иметь только рекламный аспект. Они запрещают нам 40 лет, и мы сопротивляемся им 40 лет. Пусть они продолжат свои санкции, посмотрим, что произойдет!» — сказал Мусави.

Накануне президент США в своем Twitter анонсировал ужесточение санкций против Ирана, которые предполагается ввести 24 июня. Хозяин Белого дома заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. При этом он также отметил, что «с нетерпением» ждет момента, когда все санкции в отношении Тегерана будут сняты и страна «снова станет продуктивной и процветающей нацией».

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что не стал предупреждать Тегеран об атаке, которую он впоследствии решил отменить. Он также сообщил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия, а власти Ирана должны позволить США осмотреть свои ядерные объекты.

Отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились 20 июня на фоне инцидента с американским беспилотником Global Hawk, который был сбит силами Корпуса стражей исламской революции в южной провинции Ирана Хормозган. В Тегеране пояснили, что он был уничтожен сразу после выхода в воздушное пространство Исламской Республики. В Вашингтоне эту версию отвергли.

Сразу после инцидента Трамп назвал ошибочными действия Тегерана. Впоследствии он подтвердил планы удара по Тегерану, но отметил, что в последний момент отказался от этой операции.