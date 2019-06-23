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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
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МИД Ирана отреагировал на заявление Трампа о новых санкциях

Представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что в понедельник, 24 июня, против Ирана будут введены новые санкции. Об этом он заявил в эфире национальной телерадиокомпании IRIB.

«Если мы посмотрим на реальность, эти санкции будут иметь только рекламный аспект. Они запрещают нам 40 лет, и мы сопротивляемся им 40 лет. Пусть они продолжат свои санкции, посмотрим, что произойдет!» — сказал Мусави.

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WP узнала об одобренной Трампом кибератаке на ракетные системы Ирана

Накануне президент США в своем Twitter анонсировал ужесточение санкций против Ирана, которые предполагается ввести 24 июня. Хозяин Белого дома заявил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. При этом он также отметил, что «с нетерпением» ждет момента, когда все санкции в отношении Тегерана будут сняты и страна «снова станет продуктивной и процветающей нацией».

В интервью телеканалу NBC News Трамп заявил, что не стал предупреждать Тегеран об атаке, которую он впоследствии решил отменить. Он также сообщил, что у Тегерана не должно быть ядерного оружия, а власти Ирана должны позволить США осмотреть свои ядерные объекты.

Политика
Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана из-за сбитого американского беспилотника

Отношения между Тегераном и Вашингтоном обострились 20 июня на фоне инцидента с американским беспилотником Global Hawk, который был сбит силами Корпуса стражей исламской революции в южной провинции Ирана Хормозган. В Тегеране пояснили, что он был уничтожен сразу после выхода в воздушное пространство Исламской Республики. В Вашингтоне эту версию отвергли.

Сразу после инцидента Трамп назвал ошибочными действия Тегерана. Впоследствии он подтвердил планы удара по Тегерану, но отметил, что в последний момент отказался от этой операции.

Теги: МИД Ирана, санкции, Дональд Трамп
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