Трамп объяснил отмену удара по Ирану нежеланием убивать 150 человек

По словам президента США, гибель 150 человек была бы «непропорциональна» потере одного беспилотника, поэтому он отменил удар за десять минут до нанесения

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что удар по целям в Иране, который должен был стать ответом на уничтожение иранской ракетой американского беспилотника, был отменен им в последний момент.

«Мы были в полной готовности, чтобы нанести удар возмездия по трем разным целям, когда я спросил, сколько человек погибнет. «150 человек, сэр», — ответил генерал. За десять минут до удара я остановил его, непропорционально [было бы убивать 150 человек] за сбитый беспилотный дрон», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

В то же время президент заверил, что вооруженные силы США готовы действовать и Иран «никогда не сможет получить ядерное оружие», чтобы использовать его против Америки или любой другой страны мира.

Ранее газета New York Times (NYT) сообщила, что после уничтожения иранской ракетой американского беспилотника Трамп отдал распоряжение о нанесении удара по ряду целей в Иране, однако в последний момент отменил его. Когда пришел приказ об отмене удара по радарам и батареям ПВО, самолеты ВВС США были уже в воздухе, заявил один из собеседников NYT.