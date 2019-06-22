Посла ОАЭ вызвали в МИД Ирана из-за сбитого американского беспилотника

Министерство иностранных дел Ирина вызвало посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) для разговора по поводу американского беспилотника, сбитого военными исламской республики. Об этом сообщает Fars News Agency.

Как отмечает агентство, представители МИДа заявили, что Тегеран не приемлет пособничества зарубежным силам в агрессии на территории Ирана.

Глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф написал 20 июня в Twitter, что американский дрон был тайно запущен с территории ОАЭ.

Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский беспилотник в южной провинции Хормозган утром 20 июня. Утверждалось, что он нарушил воздушное пространство страны. Как сообщал тогда Press TV, это был американский разведывательный дрон Global Hawk.

Военные опубликовали видео, на котором, по их утверждению, показан запуск зенитной ракеты и уничтожение беспилотника ВВС США над Ормузским проливом. Позже они показали журналистам обломки уничтоженного дрона.