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Allergan $153 (+16,65%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
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Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником
Американский лидер назвал действия Ирана большой ошибкой. Ранее Иран сбил американский беспилотник, по утверждению США, это произошло в международном воздушном пространстве
Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп после ситуации с американским беспилотником заявил, что Иран сделал большую ошибку. Об этом он написал в Twitter.

«Иран совершил очень большую ошибку», — заявил Трамп.

По данным источников CNN, в связи с произошедшим в Белом доме пройдет встреча, на которой будет обсуждаться возможный ответ на действия Ирана. На ней будут присутствовать отказавшийся возглавить Пентагон и.о. министра обороны США Патрик Шанахан и его преемник Марк Экспер, отмечает телеканал. При этом Трамп на встрече присутствовать не планирует.

Политика
СМИ назвали международное воздушное пространство местом атаки на дрон США

Утром 20 июня Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил в южной провинции Хормозган разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk. Подразделение указало, что это было сделано, как только аппарат вошел в воздушное пространство Исламской Республики.

Представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан заявил, что в тот момент американских дронов в воздушном пространстве Ирана не было. Однако позже Урбан подтвердил, что беспилотник Соединенных Штатов был сбит, однако это произошло в международном воздушном пространстве. «Это было неспровоцированное нападение на объект наблюдения США в международном воздушном пространстве», — сказал Урбан.

В связи с произошедшим Тегеран направил жалобу на действия США по каналам ООН.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Дональд Трамп, Иран, беспилотник
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