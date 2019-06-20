Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником

Трамп заявил о большой ошибке Ирана после инцидента с беспилотником

Американский лидер назвал действия Ирана большой ошибкой. Ранее Иран сбил американский беспилотник, по утверждению США, это произошло в международном воздушном пространстве

Дональд Трамп (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA / ТАСС)

Президент США Дональд Трамп после ситуации с американским беспилотником заявил, что Иран сделал большую ошибку. Об этом он написал в Twitter.

«Иран совершил очень большую ошибку», — заявил Трамп.

По данным источников CNN, в связи с произошедшим в Белом доме пройдет встреча, на которой будет обсуждаться возможный ответ на действия Ирана. На ней будут присутствовать отказавшийся возглавить Пентагон и.о. министра обороны США Патрик Шанахан и его преемник Марк Экспер, отмечает телеканал. При этом Трамп на встрече присутствовать не планирует.

Утром 20 июня Корпус стражей исламской революции сообщил, что сбил в южной провинции Хормозган разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk. Подразделение указало, что это было сделано, как только аппарат вошел в воздушное пространство Исламской Республики.