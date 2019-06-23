WP узнала об одобренной Трампом кибератаке на ракетные системы Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение наступательных кибератак на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пуском ракет, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, атака, которая началась вечером 20 июня, прорабатывалась сотрудниками киберкомандования США «неделями, если не месяцами». Как отметили собеседники, Пентагон предложил осуществить ее после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе в начале июня.

Как пишет WP, кибератаку координировало Центральное командование ВС США. Также отмечается, что операция нанесла ущерб системам командования и управления Ирана, но не привела к гибели людей.

В Белом доме от комментариев отказались. Пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит заявила, что ведомство не обсуждает «операции, разведывательную деятельность и планы в киберпространстве» в целях безопасности.