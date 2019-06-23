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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Атака на танкеры ,  
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WP узнала об одобренной Трампом кибератаке на ракетные системы Ирана

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение наступательных кибератак на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пуском ракет, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным газеты, атака, которая началась вечером 20 июня, прорабатывалась сотрудниками киберкомандования США «неделями, если не месяцами». Как отметили собеседники, Пентагон предложил осуществить ее после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе в начале июня.

Как пишет WP, кибератаку координировало Центральное командование ВС США. Также отмечается, что операция нанесла ущерб системам командования и управления Ирана, но не привела к гибели людей.

В Белом доме от комментариев отказались. Пресс-секретарь Пентагона Элисса Смит заявила, что ведомство не обсуждает «операции, разведывательную деятельность и планы в киберпространстве» в целях безопасности.

Политика
СМИ узнали о кибератаке США против иранской шпионской группы

Ранее о том, что США провели секретную атаку на связанную с иранским Корпусом стражей Исламской революции, которая занимается кибершпионажем, сообщили источники Yahoo News. По данным портала, группа несколько лет следила за военными и гражданскими судами, проходящими через Ормузский пролив.

Танкеры Front Altair и Kokuka Courageous подверглись нападению у берегов Ирана 13 июня. На судах прогремели взрывы, после этого начался пожар. Никто из членов экипажа не пострадал. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в случившемся Иран. Тегеран свою причастность к атаке на танкеры отрицает.
 


 

Теги: Иран, Пентагон, кибератака, Дональд Трамп
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