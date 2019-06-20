В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника

Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил об уничтожении американского разведывательного дрона, вторгшегося в воздушное пространство страны

Фото: Kamran Jebreili / AP

В иранской революционной гвардии указали, что американский летательный аппарат был сбит в южной провинции Хормозган, сообщает Press TV.

В заявлении Корпуса сообщается, что речь идет о разведывательном дроне Global Hawk. В Тегеране подчеркнули, что его уничтожили сразу после входа в воздушное пространство Исламской республики.

Официальных комментариев со стороны США пока не последовало.

Накануне Пентагон объявил об отправке 1000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне разногласий с Ираном и подрыву в Оманском проливе двух танкеров. В Вашингтоне сообщили, что укрепление группировки в регионе произойдет в том числе за счет разведывательных самолетов и беспилотников, а также систем ПВО Patriot.