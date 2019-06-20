Политика , 06:24
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В Иране заявили об уничтожении американского беспилотника
Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил об уничтожении американского разведывательного дрона, вторгшегося в воздушное пространство страны
В иранской революционной гвардии указали, что американский летательный аппарат был сбит в южной провинции Хормозган, сообщает Press TV.
В заявлении Корпуса сообщается, что речь идет о разведывательном дроне Global Hawk. В Тегеране подчеркнули, что его уничтожили сразу после входа в воздушное пространство Исламской республики.
Официальных комментариев со стороны США пока не последовало.
Накануне Пентагон объявил об отправке 1000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне разногласий с Ираном и подрыву в Оманском проливе двух танкеров. В Вашингтоне сообщили, что укрепление группировки в регионе произойдет в том числе за счет разведывательных самолетов и беспилотников, а также систем ПВО Patriot.