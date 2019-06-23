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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Трамп не стал отправлять Ирану предупреждение об атаке на страну

Президент США Дональд Трамп не посылал Тегерану сообщение, предупреждающее Иран об атаке США, которую он позже отменил. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу NBC News. Его полная версия опубликована на сайте канала.

«Я не отправлял это сообщение. Я не ищу войны», — сказал американский лидер.

На вопрос, чего, по его мнению, хочет Иран, Трамп ответил следующее: «Я думаю, они хотят вести переговоры. И я думаю, они хотят заключить сделку. И моя сделка ядерная. Послушайте, у них не будет ядерного оружия... Не думаю, что им нравится положение, в котором они находятся. Их экономика полностью разрушена», — пояснил хозяин Белого дома.

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Кроме того, глава Белого дома также назвал условия для заключения новой ядерной сделки с Ираном. По его словам, Тегеран не должен обладать ядерным оружием, а власти Ирана должны позволить США осмотреть свои ядерные объекты.

Напряженность между Ираном и США обострилась после того, как 20 июня силы Корпуса стражей Исламской Революции в иранской южной провинции Хормозган сбили американский беспилотник Global Hawk. Как подчеркнули в Тегеране, его уничтожили сразу после входа в воздушное пространство Исламской Республики. В Вашингтоне эту версию отрицают.

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На вопрос, будут ли США в ответ наносить удары по Ирану, Трамп ответил фразой «Вы скоро узнаете» и назвал действия Исламской Республики ошибкой. Он заявил, что после инцидента с беспилотником собирался нанести удар по Ирану, однако в последний момент передумал это делать. Свое решение он объяснил нежеланием убивать 150 человек.

Теги: Дональд Трамп, Иран
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