Трамп назвал условия для заключения новой ядерной сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп полагает, что, сбив американский беспилотник, Иран хотел подать Вашингтону сигнал о том, что он готов к переговорам и хочет заключить новую ядерную сделку. Об этом глава государства заявил в интервью NBC News. Его полная версия опубликована на сайте канала.
«Посмотрите, они не собираются иметь ядерное оружие», — попытался интерпретировать действия Тегерана Трамп, заметив, что, по его мнению, иранским властям не нравится их нынешнее положение. «Их экономика абсолютно разрушена. И я думаю, что они хотят вести переговоры», — заявил президент.
Через премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в июне посетил Иран, иранскому высшему руководителю, аятолле Али Хаменеи, Трамп, по его словам, передал на словах послание, которое заключалось в том, что у Тегерана «не может быть ядерного оружия». При этом стороны, допускал президент США, «могут сесть [за стол переговоров] и заключить [ядерную] сделку, но ядерного оружия у Ирана при этом быть не должно».
Это же американский лидер в интервью NBC News назвал основным условием для заключение нового соглашения с Ираном. Кроме того, иранские власти, уверен президент США, должны позволить американским экспертам осмотреть свои ядерные объекты. Еще одним необходимым положением возможного договора Трамп назвал непродолжительный срок — сделка, по его мнению, не должна заключаться на долгий период времени. Это Трамп объяснил тем, что у Ирана «по прошествии нескольких лет» может появиться «свободный доступ к ядерному оружию». Поэтому заключать долгосрочное соглашение нельзя, считает американский лидер. «Я хочу иметь возможность [периодически] проверять все их объекты», — добавил президент.