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Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Трамп назвал условия для заключения новой ядерной сделки с Ираном
У Тегерана, уверен Трамп, не должно быть ядерного оружия. Также иранские власти, считает политик, должны позволить США осмотреть свои ядерные объекты. Кроме того, сделка не должна быть заключена на продолжительный период времени
Дональд Трамп (Фото: Susan Walsh / AP)

Президент США Дональд Трамп полагает, что, сбив американский беспилотник, Иран хотел подать Вашингтону сигнал о том, что он готов к переговорам и хочет заключить новую ядерную сделку. Об этом глава государства заявил в интервью NBC News. Его полная версия опубликована на сайте канала.

«Посмотрите, они не собираются иметь ядерное оружие», — попытался интерпретировать действия Тегерана Трамп, заметив, что, по его мнению, иранским властям не нравится их нынешнее положение. «Их экономика абсолютно разрушена. И я думаю, что они хотят вести переговоры», — заявил президент.

Через премьер-министра Японии Синдзо Абэ, который в июне посетил Иран, иранскому высшему руководителю, аятолле Али Хаменеи, Трамп, по его словам, передал на словах послание, которое заключалось в том, что у Тегерана «не может быть ядерного оружия». При этом стороны, допускал президент США, «могут сесть [за стол переговоров] и заключить [ядерную] сделку, но ядерного оружия у Ирана при этом быть не должно».

Это же американский лидер в интервью NBC News назвал основным условием для заключение нового соглашения с Ираном. Кроме того, иранские власти, уверен президент США, должны позволить американским экспертам осмотреть свои ядерные объекты. Еще одним необходимым положением возможного договора Трамп назвал непродолжительный срок — сделка, по его мнению, не должна заключаться на долгий период времени. Это Трамп объяснил тем, что у Ирана «по прошествии нескольких лет» может появиться «свободный доступ к ядерному оружию». Поэтому заключать долгосрочное соглашение нельзя, считает американский лидер. «Я хочу иметь возможность [периодически] проверять все их объекты», — добавил президент.

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Также у Ирана, считает Трамп, не может и не должно быть баллистических ракет.

Прежнюю сделку, полагает президент США, Иран нарушил именно «в тех областях», где странам — участницам договора «не разрешалось проверять, что они что-то делают». В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию о нарушении Тегераном соглашения ранее опровергали. С этой точкой зрения согласились остальные участники ядерной сделки — Россия, КНР, Великобритания и Франция.

Комментируя NBC News то, что «европейцы не думают, что Иран нарушил сделку», Трамп заявил, что ему «плевать на европейцев». «Они зарабатывают много денег. У них все в порядке», — заметил глава государства. При этом у США с Европой, продолжил глава государства, «прекрасные отношения», и Вашингтон не против, чтобы европейские страны занимали в этом вопросе промежуточную позицию и находились «в середине».

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«Европа, — добавил Трамп, — тоже хочет заключить [новую] сделку». Будут ли это отдельные соглашения разных стран с Ираном или один общий договор, Трамп не уточнил. «Мне все равно, что это [будет] за сделка», — отметил он, добавив, что все, что ему хотелось бы, — это заключить договор, который бы привел «к результату».

Ядерное соглашение США, Россия, КНР, Великобритания и Франция заключили с Ираном в 2015 году. Согласно ему Иран должен ограничить свою ядерную программу в обмен на то, что остальные страны — участницы сделки откажутся от санкций против него. В прошлом году США из этого договора вышли. В ноябре 2018-го они возобновили санкции против Ирана. В мае, реагируя на это, иранские власти заявили о частичном отказе соблюдать условия ядерного соглашения: остальные страны — участницы договора сделали недостаточно, чтобы минимизировать последствия от американских ограничений для Тегерана, заявили они.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Иран, Вашингтон, ядерная сделка
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