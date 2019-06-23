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Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Трамп анонсировал ужесточение санкций против Ирана

Вашингтон 24 июня введет дополнительные масштабные ограничительные меры против Ирана, сообщил в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

По мнению американского лидера, у Ирана «не должно быть ядерного оружия». При этом он добавил, что «с нетерпением» ждет момента, когда все санкции в отношении Тегерана будут сняты, и страна «снова станет продуктивной и процветающей нацией».

Позднее он заявил журналистам, что хотел бы «сделать Иран снова великим» и отметил, что готов стать «лучшим другом» ближневосточного государства, если оно откажется от ядерного оружия.

Политика
Трамп предложил сделать Иран «снова великим»

Отношения двух стран обострились после того, как в прошлом году Вашингтон вышел из ядерной сделки, заключенной в 2015 году. После этого США возобновили прежние санкции против Ирана. В начале мая Иран уведомил Великобританию, Германию, Китай и Россию о том, что страна перестанет исполнять отдельные обязанности в рамках ядерного соглашения: по ограничению запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

20 июня Иран заявил об уничтожении американского разведывательного дрона, который вторгся в воздушное пространство страны. Американская сторона утверждает, что в это время ее беспилотников там не было. После этого Трамп распорядился нанести удар по ряду целей в Иране, но отменил это решение в последний момент, поскольку это могло бы привести к гибели 150 человек.
 

Теги: Дональд Трамп, Иран, Санкции
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