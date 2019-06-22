Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси. Об этом Хазарадзе сообщил у себя на странице в Facebook.

«Как известно, с 8 июля запретят рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени «Тибиси Холдинга» профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию», — написал Хазарадзе.

Вечером 21 июня президент Владимир Путин поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии, а также временно запретил авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян в страну.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, запрет снимут тогда, когда исчезнут любые угрозы для безопасности граждан России и нормализуется ситуация в Грузии.