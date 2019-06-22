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Microsoft $147,5 (+7,48%) прогноз Открытие Брокер к 21.06.20
Union Pacific $200 (+17,51%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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Грузинский банкир пообещал оплатить чартеры для украинских туристов

Основатель грузинского «Ти-Би-Си Банка» Мамука Хазарадзе пообещал профинансировать 10 чартерных рейсов авиакомпании Georgian Airlines для украинских туристов, путешествующих из Киева в Тбилиси. Об этом Хазарадзе сообщил у себя на странице в Facebook.

«Как известно, с 8 июля запретят рейсы из России, что отразится на туристическом сезоне. Исходя из этого, я выражаю готовность от имени «Тибиси Холдинга» профинансировать 10 чартерных рейсов Airzena для украинских туристов в направлении Тбилиси, чтобы поддержать грузинскую туристическую индустрию», — написал Хазарадзе.

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Вечером 21 июня президент Владимир Путин поручил правительству вывезти всех российских туристов из Грузии, а также временно запретил авиакомпаниям осуществлять перевозки россиян в страну.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, запрет снимут тогда, когда исчезнут любые угрозы для безопасности граждан России и нормализуется ситуация в Грузии.

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Минтранс назвал дату запрета на полеты грузинских авиакомпаний в Россию

Вечером 20 июня перед зданием парламента Грузии начался стихийный митинг после инцидента с депутатом Госдумы России Сергеем Гавриловым. Демонстранты выступали против «российской оккупации», потребовали отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии, а также досрочных выборов.

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Кобахидзе после первого дня митинга ушел в отставку, демонстранты требуют, чтобы Гахария покинул должность до конца 22 июня.



 

Теги: Грузия, митинг, Запрет полетов, банкир
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